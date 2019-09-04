Украина на переговорах в Минске подняла вопрос о возвращении россиян в СЦКК на Донбассе

На встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместный центр по контролю и координации сторон (СЦКК) из-за увеличения количества обстрелов. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.



«Прошедшие две недели сказались увеличением количества нарушений режима тишины со стороны НВФ ОРДЛО, в том числе с применением оружия, запрещенного Минскими договоренностями. Поэтому в рамках заседания ТКГ украинская сторона поставила вопрос о возвращении российской стороны в Совместном центре по контролю и координации сторон. Этот двусторонний российско-украинский механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня целесообразно восстановить», - написала Олифер на своей странице в Facebook.

В декабре 2017 года Россия сделала официальное заявление, что российские офицеры, которые входили в СЦКК покинут территорию всей Украины.



В состав СЦКК входили представители вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ - 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца.

Центр начал работу 26 сентября 2014 года в Соледаре (Донецкая область). Он состоял из 128 офицеров. В состав СЦКК не входят представители группировок «ЛНР» и «ДНР».