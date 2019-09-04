В Минске обсуждали восстановление связи на Донбассе, возвращение предприятий и ремонт моста в Станице

В Минске на переговорах социально-экономическая подгруппа Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась о дальнейшем восстановлении мобильной связи на всей территории региона. Об этом сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер в Facebook.



«В социально-экономической подгруппе достигнута договоренность по дальнейшему восстановлению устойчивой мобильной связи на всей территории Донбасса, в котором нуждаются мирные жители с обеих сторон линии соприкосновения», - написала Олифер.



Она также сообщила, что отдельно речь шла о возвращении государственной и частной украинской собственности, которая находится на неконтролируемой территории. На следующем заседании должны рассмотреть частный вопрос – возвращение хлебозавода украинскому владельцу.



Помимо этого, написала пресс-секретарь Кучмы, в гуманитарной подгруппе ТКГ продолжается работа по освобождению удерживаемых лиц.



«Начат ремонт моста в Станице Луганской. Чтобы работы были завершены к концу осени, украинские мостостроители готовы работать над его восстановлением круглосуточно и без выходных. Подчеркиваем: весь процесс ремонта мостового перехода должен быть полностью деполитизирован», - написала Олифер.