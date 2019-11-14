Россия снова отправила «гумконвой» на Донбасс. Уже пятую неделю подряд

91 «гуманитарный конвой» МЧС России был доставлен сегодня на неподконтрольную украинским властям территорию Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщают сепаратистские сайты ДАН и ЛИЦ.



В группировке «ДНР» утверждают, что в составе груза - 42 240 продуктовых наборов для детей до трех лет. Сегодня машины конвоя разгружают на складском комплексе в Донецке.



Началась разгрузка груза и на территории, подконтрольной группировке «ЛНР». В Луганск приехали 14 автомобилей весом 142,7 тонны, якобы - продуктовых наборов.

90-й «гумконвой» заехал на неподконтрольную территорию Украины 7 ноября. Россия отправляет такой конвой пятую неделю подряд.



В ЕС заявили, что российские «гуманитарные конвои» на Донбассе нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, а также основные международные гуманитарные принципы.