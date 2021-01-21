Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»

21 января 2021, 19:06

Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) вопрос обмена удерживаемыми лицами не поднимался. Об этом рассказал представитель ТКГ от Украины Сергей Гармаш.

«Буквально 10 минут назад закончилось очередное заседание Трехсторонней констактной группы, и я могут сказать, что вопрос этого обмена вообще не поднимался никакой стороной. Поскольку это не обмен – это частная инициатива. Этот факт можно расценивать, как победу госпожи Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова, - ред.)», - сказал Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, инициатива односторонней передачи российской стороной удерживаемых лиц на украинскую территорию не частному лицу, нардепу Виктору Медведчуку в «минском процессе» не нова, она является не гуманитарной, а политической, и осуществляется в обход ТКГ преднамеренно.

«Я хорошо отношусь к этому факту, потому что это все-таки украинские граждане… Единственное, что Россия вкладывает в это не гуманитарный абсолютно смысл, а политический... чтобы принизить роль Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, которая должна решать такие вопросы», - добавил он.

Гармаш оценил сегодняшнее заседание как конструктивное благодаря усилиям специальной представительницы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.

По его словам, Грау «четко обозначила, кто может выступать, кто является субъектами переговоров», ведь Россия подключила к заседанию политической группы новых людей – представителей «Л-ДНР».   

«Сегодня этот вопрос, благодаря госпоже Грау, даже не поднимался», - рассказал Гармаш.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам.

Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.

Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.

Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.

ТЕГИ

Прочее
Обмен пленными переговоры в Минске
Организации
ДНР

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
12:07
«ДНР» на день возобновить работу КПВВ под Донецком 22 января
10:03
«ДНР»: 232 новых заболевших COVID и 19 смертей
09:22
В «ЛНР» за сутки зарегистрировали 3 смерти и 27 новых случаев заболевания коронавирусом
23:38
По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости среды
21:41
В декабре «Л-ДНР» задержали минимум 9 человек
20:32
Украинские спецслужбы должны будут проверить людей, которых передадут «Л-ДНР»
16:37
«ДНР» пригласила на переговоры ТКГ бывшего замглавы МЧС в Кабмине Януковича
13:10
В «ДНР» рассказали, что прохождение техосмотра будет сложнее, чем в России
все новости
20:06
Украина еще раз предложила России разблокировать обмен пленными на Донбассе
20:03
Кравчук предложил собрать для Нормандского формата «лучшие» идеи по Донбассу
19:06
Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»
18:52
В «ДНР» говорят, что качество питьевой воды в Донецке пришло в норму
17:45
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
17:39
Жителя Луганска подозревают в работе на разведку «ЛНР»
16:43
Жители ОРЛО не смогли поговорить с ОБСЕ без разрешения боевиков
16:35
В Харькове произошел пожар в доме престарелых. 15 человек погибли
15:39
Суд отпустил под домашний арест комбата, подозреваемого в избиении солдата на Донетчине
14:47
«Л-ДНР» могут передать пленных через КПВВ или аэропорт Минска
13:56
ЕСПЧ подтвердил нарушения прав человека во время протестов на Майдане
13:04
На Луганщине — 124 новыя случая COVID-19. Умерли еще шесть больных
все новости
ВИДЕО
Вся власть советам, или В чьих интересах децентрализация на Донбассе ►
21 января, 17:45
Попытки активизации переговоров по Донбассу. Быть ли миру в 2021 году? ►
20 января, 15:53
Дайджест НД: вакцинация в Донецке, тесты на КПВВ и телефонные аферисты в тюрьмах «Л-ДНР»
18 января, 15:37

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция