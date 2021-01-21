Гармаш: На заседании ТКГ сегодня не обсуждали ни обмен пленными, ни новых людей, которых привели «Л-ДНР»

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) вопрос обмена удерживаемыми лицами не поднимался. Об этом рассказал представитель ТКГ от Украины Сергей Гармаш.



«Буквально 10 минут назад закончилось очередное заседание Трехсторонней констактной группы, и я могут сказать, что вопрос этого обмена вообще не поднимался никакой стороной. Поскольку это не обмен – это частная инициатива. Этот факт можно расценивать, как победу госпожи Денисовой (омбудсмен Людмила Денисова, - ред.)», - сказал Гармаш в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, инициатива односторонней передачи российской стороной удерживаемых лиц на украинскую территорию не частному лицу, нардепу Виктору Медведчуку в «минском процессе» не нова, она является не гуманитарной, а политической, и осуществляется в обход ТКГ преднамеренно.



«Я хорошо отношусь к этому факту, потому что это все-таки украинские граждане… Единственное, что Россия вкладывает в это не гуманитарный абсолютно смысл, а политический... чтобы принизить роль Нормандского формата и Трехсторонней контактной группы, которая должна решать такие вопросы», - добавил он.



Гармаш оценил сегодняшнее заседание как конструктивное благодаря усилиям специальной представительницы ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау.



По его словам, Грау «четко обозначила, кто может выступать, кто является субъектами переговоров», ведь Россия подключила к заседанию политической группы новых людей – представителей «Л-ДНР».



«Сегодня этот вопрос, благодаря госпоже Грау, даже не поднимался», - рассказал Гармаш.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» могут передать нескольких удерживаемых нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку по двум маршрутам.



Власти Украины раскритиковали факт участия Медведчука в передаче удерживаемых. Так, украинский МИД заявил, что «этот шаг РФ является ударом по Нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе» и нарушает устоявшийся механизм освобождения и обмена.



Украинская делегация в ТКГ полагает, что Россия и Медведчук совместно пытаются использовать пленных в своих политических интересах.



Виктор Медведчук является кумом президента РФ Владимира Путина. Он участвовал в освобождении пленных на Донбассе во время президентства Петра Порошенко. С избранием на пост главы государства Владимира Зеленского переговоры об обменах велись без его участия.