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Главные новости Донбасса за неделю

31 января 2021, 23:45

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 44 099 случаев COVID-19 (39 377 человек выздоровели, а 905 — умерли). За неделю выявлен 1051 случай заболевания и 96 летальных случаев.

Группировка «ДНР» подтверждает 20 426 случаев заболевания COVID-19 (10 786 человек выздоровели, 1802 — умерли). В течение недели зафиксировано 1204 заболевших и 100 летальных случаев.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 13 918, из них 11 677 человек выздоровели, 397 — умерли. За неделю — 424 заболевших и 17 умерших.

Группировка «ЛНР» признает 2624 заболевших коронавирусом в ОРЛО (2157 человек выздоровели, 229 — умерли). За неделю — 113 новых случаев COVID-19 и 17 случаев смерти.

В Кабинете министров утвердили календарный план вакцинации от коронавируса. Предусматривается, что процесс начнется уже в феврале. До конца года вакцину получат 14,4 млн граждан различных категорий.

В группировке «ДНР» заявили о получении первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», которая 31 января прибыла в Донецк. На подконтрольной правительству территории запретили регистрацию вакцины из РФ.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украина обратится к новой администрации США относительного возможного включения Вашингтона в Нормандский формат. Об этом заявил глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Он убежден, что обращение поступит от президента Владимира Зеленского.

Кравчук сообщил, что представители РФ и группировок «ДНР/ЛНР» с сентября не передают свои списки на взаимный обмен удерживаемыми лицами. Процесс по-прежнему заблокирован.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что вопросы деоккупации Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей не должны пересекаться в переговорном плане. Несколькими месяцами ранее в Минреинтеграции заявляли обратное — что возвращение временно оккупированных территорий рассматривается исключительно как единое целое.

Кремль не собирается включать Донбасс в состав России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал высказывание главреда Russia Today Маргариты Симоньян, которая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке призвала включить регион в состав России.

Президенты США и РФ Джозеф Байден и Владимир Путин провели первый телефонный разговор, в котором затронули тему урегулирования конфликта на востоке Украины. По итогу переговоров в Кремле констатировали, что разногласия между Москвой и Вашингтоном по этому вопросу остаются серьезными.

Права человека

«МГБ» группировки «ЛНР» не допускает адвоката к братьям Александру и Игорю Борисовым, которые были задержаны в неподконтрольной Украине Кадиевке. Правозащитник Павел Лисянский рассказал подробности их задержания, которое произошло 6 января. Арест Борисовых правозащитник связывает с выполнением «МГБ» плана по выявлению «шпионов».

Омбудсвумен Людмила Денисова сообщила, что процесс передачи украинцев, удерживаемых боевиками «Л-ДНР», нардепу и куму президенту РФ Виктору Медведчуку продолжается. По ее информации, в отношении некоторых из них до сих пор продолжаются заседания «судов». Передачу пленных Медведчуку обсудили советники Нормандского формата.

В сети опубликовали фотографии концлагеря «Изоляция» — тайной тюрьмы боевиков в Донецке, которая расположена на территории бывшего завода изоляционных материалов.

Экономика

Компания «Внешторгсервис», которую контролирует беглый украинский бизнесмен Сергей Курченко, вывела из-под своего управления Донецкий металлургический завод из-за его нерентабельности. ДМЗ остановил выпуск продукции в 2019 году. Кроме этого, металлургический завод в Енакиево приостановил производство.

С февраля в ОРДЛО повысят стоимость жилищно-коммунальных услуг.

Боевые действия

В результате обстрелов боевиков в течение недели погиб один военнослужащий Объединенных сил, пятеро получили ранения. В связи с обострением на линии фронта было созвано внеочередное заседание подгруппы по безопасности.

Общество

Группировка «ДНР» в этом году впервые проведет российский единый государственный экзамен (ЕГЭ) на подконтрольной ей территории. Он нужен для поступления в вуз на территории России.

Почти четыре тысячи детей из временно оккупированных территорий получают общее среднее образование дистанционно на подконтрольной территории Донецкой области.

Дополнительная сессия внешнего независимого оценивания для участников ООС и жителей оккупации состоится в период с 6 по 18 мая.

Дайджест тв-еженедельников

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