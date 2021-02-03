Украина ввела санкции против молдавской и португальской авиакомпаний за полеты в Россию и Крым

Украина ввела санкции в отношении молдавской авиакомпании JET4U S. R. L. и португальской JET4U LDA авиакомпаний за полеты в Россию и на территорию оккупированного Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«На основании выявленных нарушений Служба безопасности рекомендовала СНБО применить к указанным компаниям такие санкции как: приостановление исполнения финансовых и экономических обязательств, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, блокирование активов», — сказано в сообщении.



Отмечается, что санкции должны действовать до окончания срока временной оккупации Крыма или до вступления в законную силу решения Европейского суда по правам человека по иску Украины в отношении России о возмещении убытков в связи с оккупацией полуострова.