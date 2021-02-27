В группировке «ЛНР» заявили, что не блокируют доставку гуманитарной помощи ООН

Прохождение гуманитарного груза от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) через пункт пропуска в Счастье планируется на 1 марта. Об этом заявила представительница «ЛНР» Ольга Кобцева, передают сепаратистские интернет-ресурсы.



Ранее в штабе операции Объединенных сил сообщили, что боевики группировки «ЛНР» не пропустили в отдельные районы Луганской области 11 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН. Гуманитарную помощь весом примерно 136 тонн собирались провезти в ОРЛО через КПВВ «Счастье». Груз был предназначен для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.



Представительница «ЛНР» заявила, что сначала маршрут следования данного гуманитарного груза был якобы согласован через пункт пропуска в Новотроицком в Донецкой области. Она утверждает, что только 24 февраля УВКБ ООН получило уведомление от штаба ООС об изменении маршрута следования через Счастье.



Кобцева уверяет, что со стороны «ЛНР» были выполнены «все необходимые мероприятия», и «в лице представителей гуманитарной миссии УВКБ ООН была достигнута договоренность о прохождении данного гуманитарного конвоя через "Счастье-Луганск" на 1 марта».



При этом Кобцева заявила, что «никакой договоренности о прохождении гуманитарного конвоя от международной миссии УВКБ ООН на 26 число, пятницу, не было».

Поддерживаемая Россией группировка «ЛНР», которая по факту контролирует отдельные районы Луганской области, 22 февраля объявила, что отказывается разблокировать работу КПВВ «Счастье» и «Золотое». Там пояснили, что открытие пунктов пропуска откладывается «до получения официального письменного подтверждения от Украины по всем ранее достигнутым договоренностям».



Открытие двух новых КПВВ в Луганской области должно было произойти еще 10 ноября 2020 года, но сепаратисты заблокировали пропуск со своей стороны. Россия и «ЛНР» объясняли блокирование тем, что не были согласованы детали передвижения людей в «серой зоне», в частности, движение автобуса.



Правительство Украины согласилось предоставить автобусы-челноки для перевозки пассажиров через линию соприкосновения на пунктах пропуска «Счастье» и «Золотое». Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук призвал разблокировать работу КПВВ 24 февраля.



На сегодня на Донбассе работают два из семи КПВВ — «Станица Луганская» и «Новотроицкое». При этом пропуск через «Новотроицкое» сепаратисты осуществляют только дважды в неделю.