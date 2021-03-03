По обе стороны КПВВ: коронавирус и другие новости 3 марта

Ситуация с распространением COVID-19



В Луганской области лабораторно подтверждено 47 новых случаев COVID-19. За все время исследований в области коронавирус подтвержден у 15 066 человек. Из них выздоровели – 13 953 человек (48 за последние сутки), лечатся – 650, умерли – 463 человека.



В отдельных районах Луганской области за сутки выявили 33 заболевших коронавирусом за сутки, а 25 пациентов выздоровели. Всего «ЛНР» признала 3 102 случаев заболевания. При этом 2 633 человека уже выписаны, а 272 умерли.



В Донецкой области подтвердили 213 новых случаев коронавирусной болезни. Среди них 15 детей. От осложнений COVID-19 умерли еще 11 человек. За все время исследований на подконтрольной Украине части Донетчины выявлены 47 698 заболевших ковидом. Из них 44 076 пациентов выздоровели, умерли 1073 человека. Продолжают лечение 2 549 человек.



В отдельных районах Донецкой области выявили 80 заболевших коронавирусом. Кроме того, 51 человек выписаны, а 8 умерли. За все время пандемии группировка «ДНР» подтвердила 24 634 заболевших ковидом. Из них 16 834 пациента выписаны, а 2054 человека умерли. Продолжают болеть 5 746 пациентов.



Политика



Представители Украины и России в ходе заседания Трехсторонней контактной группы сегодня, 3 марта, обменялись обвинениями в военной эскалации на Донбассе.



Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук на заседании ТКГ заявил протест против обнародованного «ДНР» сообщения о том, что якобы «народная милиция» получила разрешение «на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника». Украина расценивает данное заявление как угрозу одностороннего выхода РФ из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнение Минских договоренностей.



Также на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны предварительно договорились создать рабочую группу по мониторингу экологической ситуации в районе конфликта.



Общество



В Донецке днем произошел пожар в гастро-пабе «Свинья», который расположен на Бульваре Пушкина в центре города. Примерно за четыре часа пожар в кафе и прилегающем к нему офисном здании был ликвидирован. Пострадавших нет.



Сын руководительницы рабочей группы по обмену пленными при группировке «ЛНР» Ольги Кобцевой Филипп опубликовал в TikTok видео, в котором он делает занос за рулем Mercedes CLS на заснеженной улице Луганска. Пользователи соцсетей раскритиковали сына «чиновницы ЛНР» за образ жизни в стиле «золотой молодежи». Сейчас ролик недоступен для просмотра.



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