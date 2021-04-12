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Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО скопление войск на росийско-украинской границе

12 апреля 2021, 19:41

Госсекретарь США обсудил с генсеком НАТО скопление войск на росийско-украинской границе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом агрессивные наращивание войск России у границ Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госдепа США.

Как отмечается, разговор состоялся перед поездкой Блинкена в Брюссель.

«Госсекретарь Блинкен и генеральный секретарь Столтенберг обсудили ряд вопросов, включая неотложную необходимость того, чтобы Россия прекратила агрессивное наращивание военной мощи вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму», – говорится в сообщении.

Кроме того, обсуждались «перспективы продвижения к миру в Афганистане», а также планы на предстоящий саммит НАТО.

Стягивание российских войск к украинским границам стало темой встречи послов НАТО 1 апреля, а также специального заседания ОБСЕ 10 апреля, на котором страны-участницы хотели получить от России объяснения по ее военной активности вблизи украинской границы, которое РФ проигнорировала. Ситуация активно обсуждается украинской стороной и международными партнерами на высоком уровне, европейские страны и США высказывают требования к РФ отвести войска от границ и снизить напряженность на востоке Украины.

В Кремле подчеркивают, что Россия имеет право перемещать войска в пределах своей страны по своему усмотрению и это никак не угрожает Украине.

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