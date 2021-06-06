Перед посольством РФ в Гааге установили белые стулья в память о MH17

Перед посольством России в Гааге (Нидерланды) установили 298 белых стульев в память о пассажирах рейса МН17, погибших при крушении самолета из-за выпущенной ракеты в небе над Донетчиной. Об этом сообщает NOS.



Родственники жертв, объединенные в группу по установлению истины о MH17, считают, что РФ обеспечивает слишком мало прозрачности в отношении своей причастности к авиакатастрофе. Они также доставили в посольство письмо для президента РФ Владимира Путина.



В понедельник, 7 июня, в суде в Нидерландах начнется слушание дела о крушении МН17 по существу.

Подозреваемых в деле четверо — это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов (все — граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне «ДНР».



Интересы одного из четырех обвиняемых — Пулатова, который выразил желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.