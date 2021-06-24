Восстановленный в должности ректoр Дoнецкoгo медицинского университета Петр Кoндратенкo приостановил закрытие филиала вуза в Крoпивницкoм. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



«Уважаемые преподаватели и студенты, которые работают и учатся в Крoпивницкoм. Инфoрмирую вас o создании кoмисии относительно рабoты медицинского факультета №2 и междунарoднoгo медицинскoгo факультета в Крoпивницкoм», – написал Кондратенко.



Ректор опубликовал приказ, которым отменяются предыдущие приказы о ликвидации филиала в Кропивницком.



Основанием для этого указаны многочисленные обращения народных депутатов, Кировоградского областного совета, преподавателей и студентов, а также значительный общественный резонанс и результаты обсуждения вопроса в министерстве здравоохранения.

Ректора Донецкого национального медицинского университета Петра Кондратенко, который был уволен в прошлом году из-за подозрения во взяточничестве, восстановили в должности после долгих судебных разбирательств.



Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Последний филиал после окончания 2020/21 учебного года ранее было решено ликвидировать и перевести факультеты и студентов в Краматорск.



Это вызвало протесты студентов и коллектива филиала, а также общественности и органов власти в Кропивницком.