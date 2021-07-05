Социальные связи будут сохранены: Арестович раскрыл детали возможной «стены» на Донбассе

В случае реализации сценария «стены» или «заморозки» на Донбассе полной изоляции все равно не будет, социальные связи будут сохранены. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».



Он подчеркнул, что такой вариант предусматривает признание за Россией полной ответственности за содержание оккупированных территорий на Донбассе.



«Это останется территорией Украины, безусловно. Я думаю, что социальные связи мы сохраним, потому что это человеческие судьбы. Но ответственность будет переложена на Россию за экономическое содержание территорий, и политические переговоры будут заморожены», – пояснил Арестович.



Он уточнил, что сейчас Украиной сохраняются пенсии и соцвыплаты для жителей оккупированных территорий.



«У нас есть защищенная статься бюджета, по которой выплачиваются пенсии и соцвыплаты 620 тысячам человек. Эти деньги не тратятся. Теоретически люди, которые через 20 лет, например, вернутся на территорию Украины, они выедут и смогут их получить», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.



По его словам, сейчас в кассах Ощадбанка, которые находятся на линии соприкосновения, постоянно резервируется определенный объем средств на выплату пенсий и пособий жителям ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук на телеканале «1 + 1» заявил, что вопрос о «стене» с неподконтрольным участком Донбасса должен приниматься на всеукраинском референдуме. Такой сценарий, по мнению Зеленского, возможен в случае провала Минского и Нормандского форматов.