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Социальные связи будут сохранены: Арестович раскрыл детали возможной «стены» на Донбассе

05 июля 2021, 20:59

Социальные связи будут сохранены: Арестович раскрыл детали возможной «стены» на Донбассе

В случае реализации сценария «стены» или «заморозки» на Донбассе полной изоляции все равно не будет, социальные связи будут сохранены. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала «Наш».

Он подчеркнул, что такой вариант предусматривает признание за Россией полной ответственности за содержание оккупированных территорий на Донбассе.

«Это останется территорией Украины, безусловно. Я думаю, что социальные связи мы сохраним, потому что это человеческие судьбы. Но ответственность будет переложена на Россию за экономическое содержание территорий, и политические переговоры будут заморожены», – пояснил Арестович.

Он уточнил, что сейчас Украиной сохраняются пенсии и соцвыплаты для жителей оккупированных территорий.

«У нас есть защищенная статься бюджета, по которой выплачиваются пенсии и соцвыплаты 620 тысячам человек. Эти деньги не тратятся. Теоретически люди, которые через 20 лет, например, вернутся на территорию Украины, они выедут и смогут их получить», – сказал спикер украинской делегации в ТКГ.

По его словам, сейчас в кассах Ощадбанка, которые находятся на линии соприкосновения, постоянно резервируется определенный объем средств на выплату пенсий и пособий жителям ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский в интервью Наталье Мосийчук на телеканале «1 + 1» заявил, что вопрос о «стене» с неподконтрольным участком Донбасса должен приниматься на всеукраинском референдуме. Такой сценарий, по мнению Зеленского, возможен в случае провала Минского и Нормандского форматов.

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