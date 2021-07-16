Кент: Без стабильной ситуации в сфере безопасности выборы на Донбассе невозможны

Урегулирование ситуации в Донбассе возможно только при условии стабильной ситуации в сфере безопасности. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Джордж Кент во время брифинга в Краматорске.



«Мы, Соединенные Штаты Америки, считаем, что до того, как ситуация по безопасности на временно оккупированных территориях не будет стабильной, проведение выборов невозможно. Было предложение, люди шесть лет назад хотели, чтобы были выборы. Но, к сожалению, нет безопасности и есть российские войска в оккупированных районах Донбасса. И российский президент Путин обещал более, чем шесть лет назад, что в конце 2015 года не будет иностранных войск. Первый шаг: чтобы Россия выполнила обещание, и это трудная задача для всех», — отметил Кент.



Также он подчеркнул, что газопровод «Северный поток-2» является угрозой и для безопасности Украины, и для стран Европы, в частности, Польши и Литвы.



«Была встреча в Вашингтоне между канцлером Меркель и президентом Байденом. И они говорили о том, что США, Германия и другие страны не могут позволить, чтобы Россия использовала энергию как оружие. И это вопрос не только защиты интересов Украины, а я бы сказал, энергетической безопасности в Европе», — отметил американский дипломат.