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Сутки на Донбассе: Штаб заявил о новых обстрелах

20 июля 2021, 08:52

Сутки на Донбассе: Штаб заявил о новых обстрелах

За прошедшие сутки, 19 июля, на Донбассе зафиксировали три нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил.

Так, обстрелы позиций украинских военных зафиксировали у Павлополя и Авдеевки.

На севере Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии соприкосновения.

С начала текущих суток штаб ООС зафиксировал обстрел в районе Водяного.

Группировка «ДНР» заявила, что их позиции обстреляли в районе Заиченко, Веселого, Александровки, Минерального.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ с 27 июля 2020 года по 18 июля 2021-го зафиксировала не менее 45 782 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Статистика ОБСЕ отличается от данных, которые приводят стороны конфликта, из-за разной методики подсчета. Так, штаб ООС обстрел позиции учитывает, как одно нарушение, а СММ ОБСЕ фиксирует каждый выстрел или взрыв по обе стороны линии соприкосновения.

С 27 июля 2020 года на Донбассе формально действует режим полного прекращения огня. Однако прекратить обстрелы полностью так и не удалось.

Ранее в ОБСЕ заявили, что в последние недели ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась.

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