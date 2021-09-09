Люди напуганы и в шоке: Боевики обстреляли Трехизбенку на Луганщине

Последствия обстрела Трехизбенки. Фото: Facebook Луганская ОГА

В Луганской области боевики обстреляли населенные пункты вдоль линии соприкосновения, больше всего пострадали жители села Трехизбенка. Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.



По данным ОГА, вечером 8 сентября незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из населенного пункта Смелое в сторону жилых домов на окраине Трехизбенки (относится к Счастьенской громаде).



Боевики открыли огонь из запрещенной Минскими договоренностями артиллерии калибров 120 и 122 мм. В сторону Трехизбенки было выпущено 30 снарядов, пять из них попали в пятиэтажный дом, также пострадали соседняя двухэтажка и частные дома. В результате обстрела загорелся двухэтажный дом, пожар быстро ликвидировали силами работников ГСЧС и лесничества.

«Конечно, люди напуганы и находятся в шоке. Еще и потому, что до наступления холодов жилье восстановить невозможно. В настоящее время проводится обследование с целью оценки ущерба, решается вопрос отселения пострадавших семей. Держу вопрос на личном контроле, чтобы все пострадавшие быстро получили необходимую помощь», — отметил Сергей Гайдай.



Он добавил, что обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ.

Ситуация на Донбассе резко обострилась со вчерашнего дня, обе стороны сообщили о повреждениях гражданской инфраструктуры и раненых.



С утра 9 сентября боевики «ДНР» обстреливали станцию Скотоватая в Ясиноватском районе, «Укрзализныця» из-за этого ограничила движение пригородных поездов на направлении Константиновка – Донецк.