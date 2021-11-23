У Путина отрицают планы напасть на Украину

Россия не собирается нападать на Украину, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Россия не вынашивает никаких агрессивных планов. И совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил России по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так», — сказал Песков журналистам, передает «РИА Новости».



Он отметил, что американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится напасть на Украину, а российская сторона утверждает, что Киев планирует агрессивные действия против группировок «ДНР», «ЛНР», «и это «нюанс, который нужно понимать и правильно это трактовать».

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Пресс-секретарь президента РФ добавил, что лучшая гарантия безопасности для Украины — соблюдение Минских соглашений. Он назвал отсутствие прогресса в их реализации существенным триггером, который ведет к повышению уровня напряженности в целом в Европе.



Также представитель Кремля прокомментировал информацию CNN о возможной отправке в Украину из США военных советников и вооружения, заявив, что это нагнетает обстановку.

Американские СМИ начали писать о сосредоточении российских войск недалеко от границ Украины еще в октябре. Украинские власти в течение двух недель отрицали эти информацию, а секретарь СНБО Алексей Данилов называл сообщения СМИ дезинформацией.



Однако 10 ноября президент Владимир Зеленский признал, что около украинских границ сосредоточены до 100 тысяч российских военных и заверил, что армия Украины «готова дать отпор».



21 ноября руководитель Главного управления разведки Миноброны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится совершить атаку до конца января-начала февраля.



22 ноября Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что США направили европейским союзникам по НАТО данные разведки, которые свидетельствуют о подготовке России к возможному нападению на Украину.