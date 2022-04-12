Путин назвал трагедию в Буче «фейком». Лукашенко передал ему «документы»

Президент России Владимир Путин назвал «фейком» массовые убийства мирных жителей в Буче, которые совершили российские военные во время оккупации.



Ситуацию в Буче он сравнил с событиями в Сирии, где Россия поддерживает режим Башара Асада и отрицает применение им химического оружия.



«Никто не вспоминает сотни убитых мирных жителей в Афганистане, когда одним ударом уничтожали стони и больше сотни людей на свадьбах. Тишина! Не было такой тишины, когда устраивали провокации в Сирии. Когда изображали применение химического оружия правительством Асада. Потом выяснилось, что это фейк. Такой же фейк и в Буче», — сказал Путин на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко.



По словам Путина, Лукашенко передал ему "документы" об организации "этой провокации и фейка" в Буче.



На пресс-конференции Лукашенко упомянул, что он и Путин «сегодня подробно обсуждали "психологическую спецоперацию" в Буче, которую провели англичане». «Если вам надо адреса, пароли, явки, на чем приехали, то ФСБ РФ может предоставить эту информацию или мы можем в этом помочь» — утверждает белорусский союзник Путина.