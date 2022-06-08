Суд запретил деятельность партии «Оппозиционный блок» в Украине

Восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционный блок» в Украине. Об этом сообщает движение «Чесно».



Решение было принято 8 июня.



Согласно документу, имущество партии и всех ее ячеек передается государству. Само решение может быть оспорено в Верховном Суде.



Как отметили в «Чесно», заседание суда формально было открытым, но журналистов без объяснений в зал судебных заседаний не допустили.

20 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение приостановить любую деятельность на территории страны ряда партий, имеющих связи с Российской Федерацией. В этот список попал и «Оппозиционный блок».