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Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным

22 июня 2022, 16:12

Арестович: Украинская армия стреляет по военной технике в Донецке, но никогда — по мирным

ВСУ наносят удары по российской армии, по скоплению сил и техники. В том числе в оккупированном Донецке. Однако исключительно по технике, и никогда — при малейшей угрозе для мирных жителей. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире «Фейгин Live».

Арестович подчеркнул, что украинская армия наносит удары по скоплениям вооружения, военной техники, боеприпасов — в том числе на оккупированной территории.

«В том числе в черте города Донецк. Но мы не бьем по мирным никогда. Я как военный был свидетелем десятков случаев, когда при малейшей угрозе мирным отказывались поражать даже очень "жирные" цели», — сообщил советник главы ОП.

Арестович привел пример, когда российский ракетный комплекс «Тор» стоял за домом.

«Это по временам 2018 года — как сейчас потопить "Москву". Бьем? Нет. Спрятан за домом, поэтому отказ. Вне зависимости, населен он или нет, хотя аэроразведка четко показывает, что он пустой. Тем не менее, дом есть — значит не стреляем», — рассказал он.

Советник главы ОП уверен, что происходят провокации.

«Обстрелять мирных жителей и сказать, что это украинская артиллерия, подстроившись под реальную стрельбу артиллерии — это как за милую душу. В 2015 году, напомню, был случай, когда по Донецку каталась "страшная украинская ДРГ" и из мусоровоза стреляла из миномета. Все прекрасно понимают, кто куда стрелял», — пояснил Арестович.

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