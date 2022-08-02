Зеленський: Оленівка має стати вирішальним аргументом, щоб країни визнали РФ державою-терористом

Трагедія в Оленівці має стати вирішальним аргументом для всіх цивілізованих країн світу, щоб офіційно визнати Росію державою-терористом. Про це у відеозверненні заявив президент України Володимир Зеленський.



«Що ще потрібне для цього? Хіба це недостатньо жорстокий та очевидний теракт, щоб у ключових столицях світу було ухвалено відповідні рішення щодо визнання Росії державою-терористом?», — сказав президент.



За його словами, «принципову відповідь на всі свої злочини» окупанти одержують «і на полі бою».

У ніч на 29 липня стався удар по Оленівській колонії на підконтрольній угрупованню «ДНР» території, де знаходилися українські військовополонені. Загинули близько 50 людей, десятки поранено. Влада Росії та України звинуватила одна одну в трагедії.



Міноборони РФ опублікувало списки загиблих та поранених українських військовополонених в Оленівці.



Росія досі не надала доступу Червоному Хресту та ООН до колонії в Оленівці, хоча обіцяла запросити їх.

1 серпня генпрокурор України Андрій Костін заявив, що міжнародні експерти впевнені в тому, що приміщення Оленівської колонії, де тримали українських військовополонених, зокрема й військових «Азова», було знищено не ракетами, а іншою зброєю.



Дивіться також: