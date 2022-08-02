Зеленский: Еленовка должна стать решающим аргументом, чтобы страны признали РФ государством-террористом

Произошедшее в Еленовке должен стать решающим аргументом для всех цивилизованных стран мира, чтобы официально признать Россию государством-террористом. Об этом в видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.



«Что еще нужно для этого? Разве это недостаточно жестокий и очевидный теракт, чтобы в ключевых столицах мира были приняты соответствующие решения по признанию России государством-террористом?» — сказал президент.



По его словам, «принципиальный ответ на все свои преступления» оккупанты получают «и на поле боя».

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человека, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.



Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке.



Россия до сих пор не предоставила доступ Красному Кресту и ООН к колонии в Еленовке, хотя обещала пригласить их.

1 августа генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что международные эксперты уверены в том, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, в том числе и военных «Азова», было уничтожено не ракетами, а другим оружием.



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