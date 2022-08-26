У разі аварії на ЗАЕС в Україні вистачить препаратів для захисту від радіації — Ляшко

26 серпня 2022, 22:32

У разі аварії на ЗАЕС в Україні вистачить препаратів для захисту від радіації — Ляшко

Держава закупила у потрібній кількості препарати для захисту щитоподібної залози, розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Вони можуть знадобитися, якщо на Запорізькій атомній станції трапиться аварія.

«Держава закупила у достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не вплинув, і вони будуть видані тоді, коли потрібно. Усі заклади охорони здоров'я у потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом», — повідомив Ляшко в ефірі національного телемарафону.

За словами Міністра, на обласних складах зберігається великий запас препарату. У разі аварії на ЗАЕС препарат буде доставлено туди, куди пошириться радіоактивний пил.

«Ми до цього готові, про це переживати не потрібно, скуповувати препарати, що містять йод, теж не потрібно», — запевнив міністр.

Відомо, що препарат закуплений саме у тому дозуванні, в якому рекомендують вчені. Ляшко уточнив, що на першому етапі для захисту буде достатньо однієї таблетки. Також міністр пояснив, що препарат не лунає вже зараз, оскільки «немає необхідності вживати ці препарати або щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою».

Водночас, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель вимагає від РФ забезпечити безперешкодний ремонт ліній електропередачі та повне підключення ЗАЕС до української енергомережі.

«Ситуація довкола Запорізької АЕС залишається дуже тривожною. Росія має забезпечити безперешкодний ремонт пошкоджених ліній електропередач та повне підключення до української електромережі. Експерти МАГАТЕ мають бути нарешті допущені до поїздки на об'єкт», — написав Боррель у своєму Twitter.

Станом на 26 серпня ЗАЕС почала працювати двома блоками після повного відключення на день раніше, повідомляє національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом».

«26 серпня о 21:15 другий із зупинених учора енергоблоків ЗАЕС приєднано до мережі, продовжується набір потужності», — сказано в повідомленні.

За даними «Енергоатому», зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає.

Нагадаємо, що 25 серпня окупована російськими військовими Запорізька атомна станція вперше у своїй історії повністю відключена від мережі, внаслідок чого сталося тимчасове припинення подачі електрики до населених пунктів окупованої Херсонської області. Також без електроенергії залишилися окуповані міста Запорізької області Енергодар, Мелітополь та Бердянськ.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) увечері 25 серпня повідомило, що всі шість блоків Запорізької атомної електростанції залишаються відключеними від мережі, незважаючи на відновлення лінії електропередач.

Вдень 26 серпня повідомлялося про те, що перебито останню, четверту лінію електропередач із ЗАЕС в Україну.

Пізніше стало відомо, що ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України.

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