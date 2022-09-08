Блінкен прибув до Києва з неанонсованим візитом та оголосив про нову допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен у четвер, 8 вересня, прибув до Києва з неанонсованим візитом. Про це повідомляє агентство Associated Press.



Під час свого візиту Блінкен розповів, що Вашингтон надасть Україні та низці країн Європи військову допомогу у розмірі 2 млрд доларів.



За словами держсекретаря, США «направить довгострокову військову допомогу Україні та 18 її сусідам, у тому числі членам НАТО та регіональним партнерам з безпеки, на суму 2 млрд доларів» через проблеми, пов'язані із забезпеченням їхньої оборони.



AP нагадує, що крім цієї суми, раніше у четвер шеф Пентагону Ллойд Остін заявив про схвалення США чергового пакету військової допомоги Україні у розмірі 675 млн. доларів.



Наприкінці серпня в Пентагоні повідомляли, що з січня 2021 року США надали Україні допомогу в галузі безпеки на понад 13,5 млрд доларів. Таким чином, з урахуванням схваленого нового пакета допомоги, ця сума перевищила 14 млрд доларів.