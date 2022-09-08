Блинкен прибыл в Киев с неанонсированным визитом и объявил о новой помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен в четверг, 8 сентября, прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Об этом сообщает агентство Associated Press.



Во время своего визита Блинкен рассказал, что Вашингтон предоставит Украине и ряду стран Европы военную помощь в размере 2 млрд долларов.



По словам госсекретаря, США «направит долгосрочную военную помощь Украине и 18 ее соседям, в том числе членам НАТО и региональным партнерам по безопасности, на сумму 2 млрд долларов» ввиду проблем, связанных с обеспечением их обороны.



AP напоминает, что помимо этой суммы, ранее в четверг шеф Пентагона Ллойд Остин заявил об одобрении США очередного пакета военной помощи Украине в размере 675 млн долларов.



В конце августа в Пентагоне сообщали, что с января 2021 года США предоставили Украине помощь в области безопасности на более чем 13,5 млрд долларов. Таким образом, с учетом одобренного нового пакета помощи эта сумма превысила 14 млрд долларов.