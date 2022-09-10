«ДНР» повідомила про дев'ять загиблих та 26 поранених цивільних

Минулої доби на підконтрольній угрупуванню «ДНР» території внаслідок бойових дій загинули дев'ятеро людей.



Як запевняють у «СЦКК ДНР», зафіксовано смерті цивільних у Ворошилівському, Кіровському та Петрівському районах Донецька, Горлівці.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали 26 цивільних осіб, зокрема дівчинка-підліток 2006 року народження у Петрівському та Ворошилівському районах Донецька, Ясинуватій, Олександрівці та Горлівці.



Нагадаємо, вдень 9 вересня у Донецьку було обстріляно Петрівський район. Потім під обстріл потрапив Парк кованих фігур. Друга хвиля обстрілу припала на район перетину вулиці Університетської та проспекту Миру. Увечері 9 вересня у Донецьку під обстріл потрапила територія лікарні ім. Калініна та набережна річки Кальміус. Учора ввечері повідомлялося про сім загиблих та 24 поранених.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули двоє мирних жителів, ще п'ятеро людей поранено.