Армія РФ готується до оборони Сватового та Троїцького — Гайдай

Ідуть важкі бої за багатьма напрямами на Донбасі, зокрема й у Луганській області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.



За його словами, окупанти готуються до оборони у Сватовому та Троїцькому.



«Харківський миттєвий сценарій не повториться. За нашу область доведеться важко боротися», - написав Гайдай, зазначивши, що у російських військ закінчується «гарматне м'ясо», тому зараз армія РФ збирає чоловіків по в'язницях.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Донбасі ЗСУ дванадцять разів ударили по місцях зосередження живої сили та техніки окупантів і знищили десант російської армії.