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Армия РФ готовится к обороне Сватово и Троицкого — Гайдай

15 сентября 2022, 11:04

Армия РФ готовится к обороне Сватово и Троицкого — Гайдай

Идут тяжелые бои по многим направлениям на Донбассе, в том числе и в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты готовятся к обороне в Сватово и Троицком.

«Харьковский моментальный сценарий не повторится. За нашу область придется тяжело сражаться», - написал Гайдай, отметив, что у российских войск заканчивается «пушечное мясо», поэтому сейчас армия РФ собирает мужчин по тюрьмам.

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на Донбассе ВСУ двеннадцать раз ударили по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов и уничтожили десант российской армии.

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