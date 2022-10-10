Зеленський та Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися про скликання термінового засідання G7. Про це Зеленський повідомив у своєму Twitter.



За словами президента, на засіданні заплановано його виступ, у якому він розповість про теракти РФ.



"Також обговорили посилення тиску на Росію та допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури", - додав Зеленський.



Крім цього, український президент провів телефонну розмову з президентом Франції Емманюелем Макроном. Обговорили посилення української ППО, необхідність жорсткої європейської та міжнародної реакції та посилення тиску на Росію.



Сьогодні вранці Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Вибухи лунали у Київській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській, Тернопільській, Львівській, Харківській, Одеській, Івано-Франківській, Полтавській, Миколаївській, Вінницькій, Сумській областях.