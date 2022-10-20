Окупанти оцінили збитки, які завдали Маріуполю — понад 100 мільярдів гривень

Російські окупанти заявляють, що відновлення зруйнованих українських міст коштуватиме 222,5 мільярда рублів. Російські чиновники визнали, що РФ завдала найбільших збитків Маріуполю.



Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив, що на відновлення тимчасово окупованого Маріуполя знадобиться 176 мільярдів рублів (понад 105 мільярдів гривень), Сєвєродонецька — щонайменше 29,5 мільярда рублів (17,6 мільярда гривень), Рубіжного — близько 17 мільярдів (понад 10 мільярдів гривень).

Угруповання «ДНР» поселить на зимовий період у тимчасове житло 5 тисяч маріупольців. Під пункти тимчасового розміщення пристосовані гуртожитки.



«Влада» окупованого Маріуполя демонтувала меморіал «Жертвам Голодомору». Окупанти вважають , що «голод охоплював різні регіони раз на кілька десятків років».



Окупанти планують мобілізувати до 10 тисяч маріупольців, також у захопленому російськими військами місті можуть відбирати майно та машини.