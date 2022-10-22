У Бєлгородській області встановлюють протитанкові споруди

22 жовтня 2022, 20:59

У Бєлгородській області встановлюють протитанкові споруди

У Бєлгородській області РФ почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Про це повідомив бєлгородський губернатор В'ячеслав Гладков у Telegram.

«У районах Бєлгородської області приступили до встановлення захисних споруд», — написав він.

Захисні споруди у Бєлгородській області РФ. Фото: Тelegram В'ячеслав Гладков



Раніше такі протитанкові споруди з'явилися на окупованих територіях Донбасу.

За інформацією голови Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая, окупанти брешуть, розповідаючи про стокілометрову «лінію Вагнера», вона становить поки що до двох кілометрів.

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