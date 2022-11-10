«ДНР»: Через обстріли троє людей загинули та шестеро поранено

Минулої доби на окупованій частині Донецької області від бойоих дій загинули троє людей. Про це заявили у «СЦКК ДНР».



Зазначається, що люди загинули внаслідок обстрілів у Куйбишевському районі Донецька, Володимирівці, а також від підриву у Маріуполі.



Поранення різного ступеня тяжкості отримали шість цивільних осіб у Київському та Куйбишівському районах Донецька, Володимирівці та Микільському.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули троє мирних жителів. Ще 12 людей отримали поранення.



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