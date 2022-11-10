«ДНР»: Из-за обстрелов три человека погибли и шесть ранены

За минувшие сутки на оккупированной части Донецкой области в результате боевых действий погибли три человека. Об этом заявили в «СЦКК ДНР».



Отмечается, что люди погибли в результате обстрелов в Куйбышевском районе Донецка, Владимировке, а также от взрыва в Мариуполе.



Ранения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц в Киевском и Куйбышевском районах Донецка, Владимировке и Никольском.

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли три мирных жителя. Еще 12 человек получили ранения.



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