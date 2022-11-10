Мер Маріуполя розповів, скільки будівель міста знищили окупанти

10 листопада 2022, 12:49

Мер Маріуполя розповів, скільки будівель міста знищили окупанти

Російська армія в Маруполі знищила 1368 багатоповерхівок, їх уже не відновити. Про це повідомив мер міста Вадим Бойченко під час презентації «Стратегії відродження Маріуполя».

«Ці 1368 будівель це багатоповерхівки, які російське військо знищило. Їх вже неможливо відновити», - сказав він, зазначивши, владі на місці вдалося зафіксувати ті військові злочини, які вчинили російські військові.

«22 тисячі загиблих - це вдвічі більше, ніж фашисти накоїли за 2 роки окупації.  За два роки фашисти з 1941-го по 1943 рік вбили трохи більше 20 тисяч людей», - заявив мер Маріуполя.

Раніше у захопленому військами Росії Маріуполі окупанти повністю зафарбували мурал "Мілана".

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