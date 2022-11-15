Більшість країн G20 рішуче засудять війну в Україні у підсумковій декларації — Reuters

15 листопада 2022, 14:06

Більшість країн G20 рішуче засудять війну в Україні у підсумковій декларації — Reuters

У проекті декларації лідерів найбільших економік світу, об'єднаних у «Групу двадцяти» (G20) йдеться про те, що «більшість» членів рішуче засуджують війну в Україні і наголошують, що вона посилює слабкість у світовій економіці. Про це повідомляє агентство Reuters, яке змогло сьогодні ознайомитись із проектом документа.

Члени G20 також висловлюють «глибоке занепокоєння» проблемами, які постають перед глобальною продовольчою безпекою через ескалацію напруженості. Заохочують до необхідності збереження незалежності центрального банку з метою продовження зусиль зі стримування стрімкої інфляції, звертаються до кредиторів із проханням розділити справедливий тягар боргових проблем.

«Хоча G20 не є форумом для вирішення питань безпеки, ми визнаємо, що проблеми безпеки можуть мати значні наслідки для світової економіки», — йдеться у проекті декларації.

16-сторінковий документ ще має бути схвалений G20 за підсумками саміту, що проходить на Балі (Індонезія).

Сьогодні раніше на саміті G20 з відеозв'язку виступив президент Володимир Зеленський. Зокрема, глава держави заявив , що Росія має підтвердити територіальну цілісність України та вивести війська з її території. Зеленський зазначив, що Україна не піде на угоди з Росією на кшталт «Мінськ-3». Також він закликав до обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

Глава МЗС Росії Сергій Лавров, який приїхав на саміт G20, звинуватив Україну в небажанні вести переговори з РФ про закінчення війни і назвав умови, що висуваються Києвом, нереалістичними.

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