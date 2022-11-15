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Глава МИД РФ назвал нереалистичными условия Украины для завершения войны

15 ноября 2022, 12:18

Глава МИД РФ назвал нереалистичными условия Украины для завершения войны

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании вести переговоры с РФ об окончании войны и назвал выдвигаемые Киевом условия нереалистичными.

Во время брифинга на саммите G20 на Бали он сообщил, что провел короткие беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германи Олафом Шольцем. Лавров заявил им, что Украина якобы срывает переговорный процесс с РФ.

«Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая в том числе законодательно — указом Зеленского — запретила вести переговоры с РФ», — подчеркнул он.

Лавров также заявил, что чем дольше Украина будет отказываться от переговоров, «тем тяжелее будет договариваться».

При этом выдвигаемые Украиной условия для завершения войны глава МИД РФ назвал «нереалистичными».

«Все проблемы находятся на украинской стороне, которая отказывается от каких-либо переговоров. И выдвигает условия, которые заведомо нереалестичны и неадекватны этой ситуации», — заявил Лавров.

Также он назвал слухами сообщения о том, что США готовят переговоры по Украине.

В ходе сегодняшнего видеообращения для участников саммита G20 президент Владимир Зеленский заявил, что Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины и вывести войска с ее территории.

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