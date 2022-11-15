Большинство стран G20 решительно осудят войну в Украине в итоговой декларации — Reuters

В проекте декларации лидеров крупнейших экономик мира, объединенных в «Группу двадцати» (G20) говорится, что «большинство» членов решительно осуждают войну в Украине и подчеркивают, что она усиливает слабость в мировой экономике. Об этом сообщает агентство Reuters, которое смогло сегодня ознакомиться с проектом документа.



Члены G20 также выражают «глубокую обеспокоенность» проблемами, возникающими перед глобальной продовольственной безопасностью из-за эскалации напряженности. Призывают к необходимости сохранения независимости центрального банка с целью продления усилий по сдерживанию стремительной инфляции, обращаются к кредиторам с просьбой разделить справедливое бремя долговых проблем.



«Хотя G20 не является форумом для решения вопросов безопасности, мы признаем, что проблемы безопасности могут иметь значительные последствия для мировой экономики», — говорится в проекте декларации.

16-страничный документ еще должен быть одобрен G20 по итогам проходящего на Бали (Индонезия) саммита.

Сегодня ранее на саммите G20 по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский. В частности, глава государства заявил, что Россия должна подтвердить территориальную целостность Украины и вывести войска с ее территории. Зеленский отметил, что Украина не пойдет на соглашения с Россией по типу «Минск-3». Также он призвал к обмену пленными по формуле «всех на всех».



Приехавший на саммит G20 глава МИД России Сергей Лавров обвинил Украину в нежелании вести переговоры с РФ об окончании войны и назвал выдвигаемые Киевом условия нереалистичными.



