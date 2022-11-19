У ДТЕК спростували заклик до українців виїжджати за кордон

У ДТЕК уточнили висловлювання голови компанії Максима Тимченка в інтерв'ю британському ВВС про виїзд українців за кордон. Як зазначається, зараз гострої потреби виїжджати немає.



«У нас немає надзвичайної ситуації, коли потрібно їхати», — процитували в прес-службі Максима Тимченка.



Крім цього, він зазначив, що ДТЕК разом із Міненерго та іншими енергетичними компаніями роблять усе можливе для того, щоб енергосистема працювала стабільно.



У ДТЕК наголосили, що енергосистема Україна витримала 4 хвилі надруйнівних терористичних ударів по інфраструктурі, кожен із яких мав на меті повний блекаут.



«ЗСУ, енергетики та кожен українець творять диво, утримуючи енергосистему. І саме тому сьогодні немає потреби залишати Україну. Утримувати роботу енергосистеми вдається унікальними рішеннями та складною системою балансування, у тому числі через стабілізаційні відключення», — зазначили в компанії.

Голова найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК Максим Тимченко в інтерв'ю «BBC News» попередив, що чергова масована атака окупантів може вивести з ладу всю енергетичну систему. Він зазначив, що українцям слід розглянути можливість переїзду, щоби знизити навантаження на енергосистему.