Украинцев призвали выехать из страны до наступления зимы

Те украинцы, которые могут себе это позволить, должны быть готовы покинуть страну до наступления зимы. Об этом заявил глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко, передает «BBC News».



Тимченко предупредил, что очередная массированная атака может вывести из строя всю энергетическую систему. Он отметил, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.



«Это не чрезвычайная ситуация, когда нужно немедленно эвакуироваться, но нам нужно организовать все так, чтобы потребление было максимально эффективным. Если вы будете потреблять меньше, то госпитали с ранеными солдатами будут гарантированно получать электричество», — сказал он.



Также отмечается, что правительство ранее рекомендовало украинцам за границей не возвращаться домой из-за нехватки электроэнергии, но не просило людей уезжать.

17 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что масштабные разрушения энергообъектов Украины повлекут за собой долгосрочные отключения электроэнергии, которые могут продолжаться по несколько дней. 18 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что из-за российских обстрелов почти половина энергетической системы Украины выведена из строя.