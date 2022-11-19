В ДТЭК опровергли призыв к украинцам выезжать за границу

В ДТЭК уточнили высказывание главы компании Максима Тимченко в интервью британскому ВВС о выезде украинцев за границу. Как отмечается, сейчас острой необходимости выезжать нет.
«У нас нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно уезжать», — процитировали в пресс-службе Максима Тимченко.
Кроме этого, он отметил, что ДТЭК вместе с Минэнерго и другими энергетическими компаниями делают все возможное для того, чтобы энергосистема работала стабильно.
В ДТЭК подчеркнули, что энергосистема Украина выдержала 4 волны сверхразрушительных террористических ударов по инфраструктуре, каждый из которых преследовал полный блекаут.
«ВСУ, энергетики и каждый украинец творят чудо, удерживая энергосистему. И именно поэтому сегодня нет необходимости оставлять Украину. Удерживать работу энергосистемы удается уникальными решениями и сложной системой балансировки, в том числе посредством стабилизационных отключений», — отметили в компании.
Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко в интервью «BBC News» предупредил, что очередная массированная атака оккупантов может вывести из строя всю энергетическую систему. Он отметил, что украинцам следует рассмотреть возможность переезда, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.
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