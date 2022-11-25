Окупанти не зможуть утримати лівобережну частину Херсонської області — ЗСУ

Російські окупаційні війська не зможуть утримати під контролем захоплену ними лівобережну частину Херсонщини після контрнаступу ЗСУ на правобережжі області. Про це повідомила керівник прес-центру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.



До того ж вона розповіла, що російські військові вже почали це усвідомлювати, зазначивши, що тим часом ЗСУ продовжують встановлювати вогневий контроль над транспортними артеріями загарбників на півдні України.



«На правому березі Дніпра вони збудували ешелоновану оборону, за якою і відступали. Також зараз ворог облаштовує оборонні позиції на лівому березі Дніпра. Противник замінував берегову лінію та облаштовує вогневі позиції вглиб на 15-20 км. І вже зараз аж до Армянська. Тому що розуміє, що вони їм знадобляться», — розповіла Наталія Гуменюк і додала, що про стратегічні провали операції військ РФ на Півдні України свідчать до того ж їхні заяви про те, що нібито «все під контролем».

Раніше у Forbes вважали, що за 9 місяців війни Росія втратила на повномасштабній війні проти України техніки на $20,8 мільярда.