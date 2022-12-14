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Депутати Європарламенту підтримали виділення Україні €18 млрд допомоги

14 грудня 2022, 16:34

Депутати Європарламенту підтримали виділення Україні €18 млрд допомоги

Сьогодні, 14 грудня, депутати Європарламенту підтримали змінене положення, яке дає змогу передати Україні пакет підтримки у розмірі €18 мільярдів. Про це йдеться у заяві Європарламенту.

У Європарламенті нагадали, що Угорщина наклала вето на попередню пропозицію.

«Довгостроковий кредит, який надається на пільгових умовах, але за умови проведення реформ, покриє основні державні послуги, включаючи утримання лікарень, шкіл та забезпечення житлом. Він також покликаний допомогти зберегти макроекономічну стабільність та відновити інфраструктуру в Україні, яка постійно зазнає атак з боку РФ», — зазначається в заяві.

Раніше депутати Європейського парламенту нагородили український народ премією імені Андрія Сахарова «За свободу думки».

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