Депутаты Европарламента поддержали выделение Украине €18 млрд помощи

Сегодня, 14 декабря, депутаты Европарламента поддержали измененное положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 миллиардов. Об этом идет речь в заявлении Европарламента.



В Европарламенте напомнили, что Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

«Долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны РФ», — указано в заявлении.

Ранее депутаты Европейского парламента наградили украинский народ премией имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».