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Депутаты Европарламента поддержали выделение Украине €18 млрд помощи

14 декабря 2022, 16:34

Депутаты Европарламента поддержали выделение Украине €18 млрд помощи

Сегодня, 14 декабря, депутаты Европарламента поддержали измененное положение, позволяющее передать Украине пакет поддержки в размере €18 миллиардов. Об этом идет речь в заявлении Европарламента.

В Европарламенте напомнили, что Венгрия наложила вето на первоначальное предложение.

«Долгосрочный кредит, предоставляемый на льготных условиях, но при условии проведения реформ, покроет основные государственные услуги, включая содержание больниц, школ и обеспечение жильем. Он также призван помочь сохранить макроэкономическую стабильность и восстановить инфраструктуру в Украине, которая постоянно подвергается атакам со стороны РФ», — указано в заявлении.

Ранее депутаты Европейского парламента наградили украинский народ премией имени Андрея Сахарова «За свободу мысли».

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