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Осколок з хребта витягти не можна: У Донецьку розповіли про Рогозіна

22 грудня 2022, 08:49

Осколок з хребта витягти не можна: У Донецьку розповіли про Рогозіна

В окупованому Донецьку лікарі надають допомогу ексочільнику «Роскосмосу» Дмитру Рогозіну та людям, які потрапили з ним під обстріл. Про це повідомив його помічник, передає російський «ТАСС».

«Свій стан Дмитро Рогозін оцінює як задовільний», — стверджує помічник.

За його словами, вранці ексочільнику «Роскосмосу» проводять чергову перев'язку.

«За висновком лікарів, осколок міни, що влучив у хребет, не витягуємо. Дмитро Рогозін відмовляється від евакуації в медичні установи інших регіонів Росії, поки не стабілізується стан інших поранених», — запевняє він.

Наслідки обстрілу показали в соцмережах:



Нагадаємо, у Ленінському районі захопленого Донецька обстріляно ресторан «Шеш-Беш», в якому святкував день народження колишній очільник «Роскосмосу» Дмитро Рогозін. «Прем'єр-міністра ДНР» Віталія Хоценка, який був запрошений як гість, поранено, його охоронець загинув. Загалом повідомляють про двох загиблих і сімох поранених.

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