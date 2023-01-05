Офіс президента: Заява РПЦ про «різдвяне перемир'я» — цинічна пастка

Заява очільника Російської православної церкви патріарха Кирила про «різдвяне перемир'я» є «цинічною пасткою». Про це повідомив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк.



«РПЦ не є авторитетом для глобального православ'я та виступає лише як "пропагандист війни". РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації РФ. Тому заява РПЦ про "різдвяне перемир'я" — цинічна пастка й елемент пропаганди», — наголосив Подоляк.



Нагадаємо, раніше патріарх Російської православної церкви Кирило Гундяєв закликав установити «різдвяне перемир'я» в термін з 12:00 6 січня та до 24:00 7 січня. У зверненні він назвав війну «міжусобним конфліктом».



Також повідомлялося, що РНБО ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП.