МАГАТЕ запустило постійну місію на Чорнобильській АЕС

Міжнародне агентство з атомної енергії запустило постійну місію на Чорнобильській атомній електростанції. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.



«МАГАТЕ продовжує розширювати свою присутність в Україні. Я запустив місію підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі. Наші експерти залишаться на всіх АЕС України для надання життєво важливої допомоги в забезпеченні ядерної безпеки в ці надзвичайно важкі та складні часи», — зазначив Гроссі.

Раніше повідомлялося про розширення місії МАГАТЕ в Україні.