МАГАТЭ запустило постоянную миссию на Чернобыльской АЭС

Международное агентство по атомной энергии запустило постоянную миссию на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



«МАГАТЭ продолжает расширять свое присутствие в Украине. Я запустил миссию поддержки и помощи МАГАТЭ в Чернобыле. Наши эксперты останутся на всех АЭС Украины для оказания жизненно важной помощи в обеспечении ядерной безопасности в эти чрезвычайно трудные и сложные времена», — отметил Гросси.



Ранее сообщалось о расширении миссии МАГАТЭ в Украине.