Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та погодив відставку п'яти голов ОВА

На сьогоднішньому засіданні уряду прийнято низку кадрових рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.
З посад заступників міністрів звільнено:
Підтримано проекти указів президента України про звільнення голів обласних військових адміністрацій:
В той же час, на посаду заступника міністра економіки призначено Олексія Соболєва.
Сьогодні раніше президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови свого офіса Кирила Тимошенка. На Банковій Тимошенко, зокрема, відповідав за регіональну політику.