Кабмін звільнив чотирьох заступників міністрів та погодив відставку п'яти голов ОВА

На сьогоднішньому засіданні уряду прийнято низку кадрових рішень. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

З посад заступників міністрів звільнено:

В'ячеслава Шаповалова — заступника міністра оборони України;

Івана Лукерю — заступника Міністра розвитку громад та територій України;

В'ячеслава Негоду — заступника Міністра розвитку громад та територій України;

Віталія Музиченка — заступника Міністра соціальної політики України.

Підтримано проекти указів президента України про звільнення голів обласних військових адміністрацій:

Валентина Резніченко — Дніпропетровська ОВА;

Олександра Старуха — Запорізька ОВА;

Олексія Кулебу — Київська ОВА;

Дмитрія Живицького — Сумська ОВА;

Ярослава Янушевича — Херсонська ОВА.

В той же час, на посаду заступника міністра економіки призначено Олексія Соболєва.

Сьогодні раніше президент Володимир Зеленський звільнив заступника голови свого офіса Кирила Тимошенка. На Банковій Тимошенко, зокрема, відповідав за регіональну політику.