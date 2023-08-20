Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий

Окупанти обстріляли Вовчанськ. Фото: МВС

Сьогодні вдень окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області, є загиблий. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

«Внаслідок ударів спалахнув дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік 1952 року народження, який отримав осколкові уламки.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один із портів.