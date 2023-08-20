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Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий

20 серпня 2023, 15:58

Росіяни вдарили по Вовчанську: є загиблий

Окупанти обстріляли Вовчанськ. Фото: МВС Окупанти обстріляли Вовчанськ. Фото: МВС

Сьогодні вдень окупанти обстріляли територію лікувального закладу та приватного сектору Вовчанська Харківської області, є загиблий. Про це повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ.

«Внаслідок ударів спалахнув дах та конструкції недіючої будівлі лікарні, суха трава поблизу приватного житлового будинку на загальній площі близько 1000 кв.м. О 13:50 пожежу було ліквідовано», - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що внаслідок обстрілу загинув чоловік 1952 року народження, який отримав осколкові уламки.

Нагадаємо, окупанти в ніч проти 16 серпня двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом ворога знову опинився один із портів.

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