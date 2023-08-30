«Зливали» окупантам позиції ЗСУ: засуджено двох жителів Донецької області

Засуджено мешканців Донецької області, які інформували російських окупантів про місця дислокації ЗСУ. Жителя міста Краматорська засуджено до 5 років, а мешканку міста Слов'янська – до 8 років ув'язнення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними, у березні 2023 року чоловік у приватному чаті месенджера Telegram поширював відомості військового характеру. Попри те, що російська армія обстрілює його рідне місто, чоловік все одно вирішив допомагати окупантам.

«Він вказував на об'єкти, де розміщуються підрозділи та техніка ЗСУ. Також у повідомленнях писав про необхідність «перевиховання» української нації та висловлював до неї свою зневагу та зневагу», — йдеться у повідомленні.

Щодо жінки, то вона у травні 2023 року, використовуючи той самий месенджер, також передавала представнику Росії інформацію військового характеру, зібрану у своєму місті.

За публічного звинувачення Донецької обласної прокуратури суди винесли вироки громадянам України за несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних Сил України (ч. 2, 3 ст. 114-2 КК України).

Нагадаємо, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області визнав неповнолітнього винним у державній зраді та засудив до 10 років ув'язнення.