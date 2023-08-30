«Сливали» оккупантам позиции ВСУ: осуждены двое жителей Донецкой области

Осуждены жители Донецкой области, которые информировали российских оккупантов о местах дислокации ВСУ. Житель города Краматорска приговорен к 5 годам, а жительница города Славянска — к 8 годам заключения. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным, в марте 2023 года мужчина в частном чате мессенджера Telegram распространял сведения военного характера. Несмотря на то, что российская армия обстреливает его родной город, мужчина все равно решил помогать оккупантам.

«Он указывал на объекты, где размещаются подразделения и техника ВСУ. Также в сообщениях писал о необходимости «перевоспитания» украинской нации и выражал к ней свое пренебрежение и презрение», — говорится в сообщении.

Что касается женщины, то она в мае 2023 года, используя тот же мессенджер, также передавала представителю России информацию военного характера, собранную в своем городе.

При публичном обвинении Донецкой областной прокуратуры суды вынесли приговоры гражданам Украины за несанкционированное распространение информации о размещении Вооруженных Сил Украины (ч. 2, 3 ст. 114-2 УК Украины).

Напомним, Славянский горрайонный суд Донецкой области признал несовершеннолетнего виновным в государственной измене и приговорил к 10 годам тюрьмы.